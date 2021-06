Informação é falsa de que Reduc explodiu - Reprodução/Caxias da Depressão

Publicado 22/06/2021 10:14

Duque de Caxias - É falsa a informação de que a Reduc teria explodido. Desde o fim da noite desta segunda-feira, 21, mensagens que circulam em grupos de WhatsApp afirmam que a refinaria estaria pegando fogo. O texto é acompanhado de uma imagem, que, na verdade, é de uma usina no Irã que realmente explodiu no dia 2 de junho deste ano.

A Defesa Civil de Duque de Caxias e o Quartel do Corpo de Bombeiros também negaram a informação da explosão da Reduc.

Na madrugada de 30 de março 1972, o que parecia “o fim do mundo” conforme manchete do Jornal A Notícia, aconteceu na Refinaria Duque de Caxias. Três tanques de GLP devido a um vazamento de gás, explodiram e deixaram 42 mortos e 40 feridos, segundo números divulgados pelos militares (o país vivia a Ditadura Civil-Militar), a época. Moradores e ex-funcionários, relatam manipulação e que passam de 70 mortes.



A primeira explosão e mais forte, foi por volta das 0h50; a segunda às 1h30; e a terceira, às 2h30. Fragmentos do tanque foram lançados a quilômetros de distância. No entorno da refinaria, a noite rapidamente transformou-se em dia com um céu totalmente avermelhado. Quem estava no que é hoje o município de Mesquista e até no Leblon, conseguia visualizar o clarão de 300 metros que as chamas alcançaram. Na Zona Norte do Rio, foi possível sentir o tremor das explosões e muitas casas tiveram vidros de portas e janelas quebradas no Centro de Caxias. A pressão com a explosão, deu sensação de um terremoto. Próximo a refinaria, portas de lojas foram contorcidas e arrombadas, janelas arrancadas, árvores torradas, paredes e lajes caíram. Foi a noite do apocalipse.