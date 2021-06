Suspeitos são presos em Duque de Caxias - Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 13:27

Duque de Caxias - Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira, 23, no Pantanal, durante uma ação da Polícia Militar para reduzir o roubo de cargas. Os agentes faziam patrulhamento, quando viram o suspeito e o abordaram. Logo após, conseguiu deter o rapaz com um revólver 38 e farto material entorpecente. O caso foi registrado na delegacia da região.



Em outra ação na mesma região, nesta terça-feira, 22, policiais prenderam outro suspeito, após abordagem. Ele estava com 17 sacolés de cocaína, um rádio transmissor e 33 vidros de loló. O caso foi registrado na 60° DP.