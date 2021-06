Carga de móveis é recuperada em Duque de Caxias - Divulgação

Carga de móveis é recuperada em Duque de CaxiasDivulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 16:38

Duque de Caxias - Policiais militares de Duque de Caxias conseguiram recuperar uma carga de móveis, avaliada em R$ 20 mil, na manhã desta terça-feira, 22, no bairro de Jardim Primavera. A ação foi filmada e divulgada nas redes sociais da PM.

Publicidade

Falso policial é preso

Um homem que dizia ser policial militar foi preso, nesta segunda-feira, 21, no bairro de Santa Cruz da Serra. Agentes faziam uma ação para reduzir os indicadores de criminalidade no município, principalmente, no tocante aos roubos de carga e outros delitos, quando uma vítima informou estar sendo ameaçada por um elemento armado. Após buscas, os policiais conseguiram prender o acusado com um simulacro de pistola e revólver calibre 38 mm. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região.