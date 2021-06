Ex-vereador Darcizinho é assassinado em Magé - Reprodução/WhatsApp O Dia - (21) 98762-8248

Ex-vereador Darcizinho é assassinado em MagéReprodução/WhatsApp O Dia - (21) 98762-8248

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 16:40 | Atualizado 21/06/2021 16:45

Duque de Caxias - Policiais militares do batalhão de Duque de Caxias prenderam, na tarde desta segunda-feira, 21, Patrick Pyterson Braz de Jesus, conhecido como Pity, na Estrada do Tinguá, em Xerém. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Pity é acusado pelo assassinato do ex- vereador do município de Magé, Darcy Gomes dos Santos Filho, conhecido como Darcizinho da Vila Nova, ocorrido no dia 11 de abril de 2019.

Darcizinho da Vila Nova Reprodução

Publicidade

Darci foi eleito vereador em 2008, pelo ainda PMDB, hoje MDB. De acordo com as testemunhas, ele levou um tiro a queima roupa. O assassinato ocorreu num local onde o ex-vereador realizava uma obra. Policiais que foram para o local informaram que tudo indica que o crime foi uma execução.

A ocorrência foi encaminhada à DHBF para cumprimento das medidas legais.