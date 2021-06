Caso foi registrado na 106ª DP, em Itaipava - Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 11:24

Petrópolis - Em uma ação que está sendo investigada pela Polícia Civil, um homem foi morto a tiros dentro de um bar em Araras na madrugada deste sábado (19). A vítima ainda não foi identificada.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Corrêas. De acordo com o delegado titular da 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, Nei Loureiro, um homem entrou no bar usando um capacete e fez o disparo contra a vítima, fugindo em seguida.

Uma testemunha que estava dentro do bar no momento do crime chamou a Polícia Militar. Ela disse que estava ao telefone quando o assassino entrou atirando, que após o fato saiu correndo e se escondeu até a chegada da polícia. O suspeito do assassinato ainda não foi localizado.