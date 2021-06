O criminoso foi expulso do shopping pelos seguranças - Twitter/ divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 21:35 | Atualizado 17/06/2021 21:57

Um jovem, que até o momento não foi identificado, causou um tumulto em um shopping de Caruaru (PE) ao desfilar pelo local com uma braçadeira com a cruz suástica. O homem foi retirado do Caruaru Shopping pelos seguranças. As imagens viralizaram nas redes sociais causando revolta entre os internautas.

O jovem alegou no vídeo que estava fazendo uso do seu direito de liberdade de expressão, porém a conduta do jovem configura crime de apologia ao Nazismo.

No Brasil, fazer apologia ao nazismo ou ao uso da suástica para fins nazistas é crime. A Lei Federal nº 7.716/1989 define como crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo, resulta em condenação e pena de reclusão de dois a cinco anos e multa.