Protesto chamado de 19J, em referência ao dia e mês, conta com faixas, cartazes e palavras de ordem contra o presidente Bolsonaro e a favor da ciência - Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 12:08

Diversas cidades no Brasil amanheceram com manifestantes neste sábado (19), que foram para as ruas para protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em defesa da vacinação e das medidas restritivas contra a covid-19.

No Rio de Janeiro, o ato lota um trecho da Av. Presidente Vargas , no Centro da cidade. A expectativa é que o ato deste sábado receba um público maior que o registrado no último dia 29 de maio, quando cerca de 50 mil pessoas protestaram contra o presidente no centro do Rio. Após a concentração, os manifestantes caminharão até a Candelária, onde acontecerá um ato ecumênico em memória às vítimas de covid-19 no país.

Em Brasília, os protestos se iniciaram por volta das 9h em frente a Biblioteca Nacional. Os manifestantes usavam máscaras de proteção do contágio da Covid-19. Inúmeras pessoas carregam faixas pedindo vacina, demarcação de terras indígenas e investimentos em educação pública.

O grupo também defende a vacinação e o retorno do auxílio emergencial no valor de R$ 600, além de demarcação de terras indígenas.

Um dos principais cuidados dos organizadores da manifestação é em relação ao distanciamento social durante o protesto. É pedido pela organização que as pessoas mantenham o uso de máscaras.



Participam do protesto representantes de sindicatos e partidos políticos, universitários, além de representantes de diversos movimentos sociais.

Policiais militares fizeram um cordão para revistar os manifestantes. Uma viatura do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília também foi posicionada no local.



Faixas no gramado do Eixo Monumental demarcam os espaços para que as pessoas mantenham o distanciamento.



No Recife, muitos caminhavam em fila indiana, respeitando o isolamento social. Mas, em alguns momentos, houve aglomeração.

A caminhada do ato começou às 10h com os manifestantes afirmando que o protesto é a favor da vida e pedindo a vacinação contra a Covid-19 além de políticas contra a fome e a pobreza.

Apesar da chuva na capital e Pernambuco, os grupos se reuniram na Praça do Derby e, depois, saíram em caminhada pela Avenida Conde da Boa Vista.

Em São Luís, o ato, que teve início por volta das 8h, é feito na Praça Deodoro, no Centro Histórico da capital, e é encabeçado por movimentos sindicais e partidos políticos, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Movimento Sem Terra (MST), a Frente Brasil Popular Sem Medo, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido dos Trabalhadores (PT) e o União Popular (UP).

Manifestantes pedem vacina contra a Covid-19 e o impeachment do presidente e do vice, Hamilton Mourão.



Durante o ato, a maioria dos manifestantes usava máscara, mas em alguns momentos o distanciamento social não foi respeitado e houve aglomeração. pediam vacina contra a Covid-19 e o impeachment do presidente Bolsonaro.



Já em Teresina, Os manifestantes pediam a vacina contra a Covid-19, políticas públicas contra a fome, a favor da educação. A concentração começou por volta de 8h na Praça Rio Branco, no Centro da capital e por volta das 9h50, eles percorreram as principais ruas da região.



Mas durante o percurso foram registradas aglomerações e em alguns momentos o distanciamento social foi desrespeitado, apesar da organização do protesto alertar a todo momento sobre às medidas de prevenção contra o novo coronavírus.