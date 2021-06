A caçada a Lázaro começou depois de ele matar quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia Norte, no Distrito Federal, no dia 9 de junho. - Reprodução/Polícia Civil do DF

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 11:42 | Atualizado 19/06/2021 12:16

A caça ao foragido Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, conhecido como o “serial killer de brasília”, chega ao 11º dia neste sábado, 19. Com uma força-tarefa de mais de 200 homens, helicópteros, drones e cães de caça, a operação vem falhando na entrega de resultados. As buscas têm ocorrido na zona rural de Cocalzinho, em Goiás, uma região com muitos trechos de mata fechada, rios e cachoeiras.

O secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda, está à frente das buscas pelo criminoso. Durante coletiva na noite desta sexta-feira, 19, o secretário afirmou que possivelmente chegou a ver Lázaro, a 1 km de distância do local onde os policiais atuavam. Ainda segundo Rodney, a ajuda da Força Nacional, que havia sido prometida pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, não deve mais vir. Torres havia disponibilizado uma tropa de 20 homens para ajudar nas buscas a Lázaro, mas a mesma não chegou.

Na última quinta-feira, o secretário também chegou a afirmar, em coletiva, que o serial killer estava “desgastado e cometendo erros”. Segundo ele, Lázaro apresenta um padrão de se movimentar sempre no período da noite. É durante essas movimentações que ele tem sido visto.

Encontros com a polícia

Na última terça-feira, 15, Lázaro participou de um confronto com a polícia após sequestrar um casal e sua filha adolescente e os levar à beira de um rio. A adolescente havia conseguido se esconder e mandar mensagem para a polícia, que esteve na casa da família no dia anterior. Houve troca de tiros e um policial foi baleado de raspão, mas já teve alta médica. Lázaro, no entanto, conseguiu escapar.

Na quinta-feira, 17, houve uma nova troca de tiros envolvendo o criminoso. A polícia suspeita de que ele possa estar ferido, pois, após as buscas que sucederam o novo confronto, foi encontrado um pano com sangue. O tecido supostamente estaria sendo usado pelo criminoso como um torniquete.

O caso

A caçada a Lázaro começou depois de ele matar quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia Norte, no Distrito Federal, no dia 9 de junho. Ele invadiu a chácara de Cláudio Vidal, de 48 anos, e assassinou ele e seus filhos, Carlos Eduardo, de 21, e Gustavo, de 15. Na fuga, o criminoso sequestrou Cleonice Vidal, de 43 anos, mulher de Cláudio. Ela foi encontrada morta no dia 12.