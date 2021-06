PM apreendeu uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 38 - Divulgação/Polícia Militar

PM apreendeu uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 38Divulgação/Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 12:10 | Atualizado 13/06/2021 17:04

Rio - Uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial deixou um suspeito morto e outros dois foram presos na Rua Dias da Cruz, no Méier, Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (13). De acordo com a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) chegaram ao estabelecimento e foram recebidos a tiros por bandidos. Os agentes revidaram e um criminoso foi atingido e em seguida socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, também no Méier.



A plataforma Fogo Cruzado registrou um tiroteio na região às 9h43.

Publicidade

Outros dois integrantes do grupo foram presos durante a ação. Com o grupo, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 38. Não há informações de vítimas feridas no local.