Ação da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, aconteceu na sede da Comdep - Divulgação/Ascom

Ação da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, aconteceu na sede da ComdepDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 09:54

Petrópolis - Cerca de 600 trabalhadores da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) e outros 50 funcionários da empresa Força Ambiental que atuam nos serviços de limpeza urbana começaram a receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Uma grande ação da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, aconteceu na sede da companhia, na manhã desta sexta-feira (18) e irá se estender até este sábado (19).

“Estamos avançando de maneira responsável e organizada, com a chegada de novas doses da vacina, seguindo o que determina o Plano Nacional de Imunização. Chegamos nos trabalhadores da limpeza urbana e, no fim de semana, vamos avançar também para os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário. Cada novo passo que damos é extremamente importante nesta luta contra a covid-19”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.

Publicidade

Os trabalhadores da companhia receberão a segunda dose do imunizante em até 90 dias. “Estamos comemorando essa iniciativa da Prefeitura. A imunização destes trabalhadores é fundamental, pois estão nas ruas desde o início da pandemia e são responsáveis por uma atividade que não pode, de maneira nenhuma, ser interrompida”, declarou o presidente da companhia, Leonardo Fernandes.

O posto de vacinação foi montado na sede da própria companhia, no Quitandinha, onde os funcionários festejaram a chegada da vacina. “É importante para todos nós, principalmente para aqueles que estão diretamente nas ruas. Nunca paramos e agora a vacinação vai nos dar mais segurança no trabalho. Utilizamos todos os EPIs, mas a imunização é fundamental, pois nossa atividade é essencial e não pode ser interrompida. Estamos, de fato, na linha de frente”, comemorou Eudes Fernando Pereira de Araújo, de 50 anos.

Publicidade

“Iniciamos hoje a vacinação dos profissionais de limpeza - que prestam um serviço fundamental para a cidade - e continuaremos esta ação no sábado. Em paralelo teremos outro mutirão de vacinação (sábado e domingo) de outra categoria importante: rodoviários dos transportes coletivo, caminhoneiros e também aqueles que trabalham com o transporte escolar. Estamos avançando com a campanha, vacinando no momento pessoas com mais de 55 anos. Seguiremos as ampliações por faixas etárias de forma escalonada, a medida em que recebemos mais lotes de imunizantes”, destacou o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho.

A vacinação está sendo realizada pela equipe da divisão de Epidemiologia da Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde.