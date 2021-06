Reunião da Instância de Governança Regional (IGR) Serra Verde Imperial, em Teresópolis - Divulgação

Reunião da Instância de Governança Regional (IGR) Serra Verde Imperial, em TeresópolisDivulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 14:41

Petrópolis - Uma equipe da Secretaria de Turismo de Petrópolis representou a cidade nesta quinta-feira (17), na reunião da Instância de Governança Regional (IGR) Serra Verde Imperial, realizada no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Teresópolis, no bairro Várzea.

O objetivo do encontro foi o de planejar ações conjuntas entre os municípios que possam fomentar o setor turístico nas regiões de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Guapimirim, que são as cidades que integram a IGR.



"Discutir essas ações integradas de fortalecimento do turismo é sempre importante. Através do diálogo constante, vamos entender quais são as prioridades e necessidades da região e dos municípios envolvidos, e fortalecer cada vez mais o turismo no interior do Estado", destacou o Secretário de Turismo, Samir El Ghaoui.



Além dele, participaram da reunião as diretoras da Turispetro Marília Mills (Administrativa) e Evany Noel (de Turismo e Eventos). O presidente do Petrópolis Convention e Visitors Bureau (PC&VB), Fabiano Barros, a gerente executiva da entidade, Márcia de Paula Francisco, e a presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Luciana Viveiros, também estiveram presentes. O SEBRAE-RJ esteve representado pelas três gestoras regionais Cláudia Pacheco, Fernanda Gripp e Margareth Nascimento Souza. A reunião foi coordenada pelo presidente e vice-presidente do Conselho Serra Verde Imperial, Pedro José Ferreira Alves e Edson Almeida.



O grupo discutiu a elaboração de projetos para a captação de recursos, que tenham por objetivo o fomento do turismo na região e aprovaram o plano de trabalho anual da IGR, que é uma exigência do Ministério do Turismo (MTur). No Rio de Janeiro, apenas as IGRs das regiões Serra Verde Imperial e da Costa do Sol estão certificadas pelo Ministério.