Vacinação contra COVID-19 para quem tem 55 anos começa nesta sexta-feira (18)Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 18:38 | Atualizado 17/06/2021 18:41

Petrópolis - Com cerca de um terço de toda população da cidade que já recebeu a primeira dose da vacina contra a COVID-19 a Prefeitura de Petrópolis inicia nesta sexta-feira (18) vacinação de pessoas sem comorbidade a partir dos 55 anos.

O cadastro para a vacinação desta faixa etária foi aberto pela Secretaria de Saúde nesta quinta-feira (17). Os dados para a vacinação devem ser preenchidos no site da prefeitura . Até quarta-feira (16) a Secretaria de Saúde vacinou 99.835 pessoas com a primeira dose e 40.085 com a segunda dose.

Petrópolis tem hoje 306.678 moradores, sendo 242.058 deles maiores de 18 anos – público apto a receber a vacina contra a COVID-19, de acordo com o que preconiza o Plano Nacional de Imunização contra a doença do Ministério da Saúde.

“Estamos ampliando a faixa etária da vacinação para 55 anos, no momento em que a cidade está ultrapassando os 100 mil petropolitanos que já receberam a primeira dose. É uma marca importante para a cidade. Temos hoje 32,55% de toda população da cidade que já receberam a primeira dose e 13,07% que receberam a segunda dose. Se tivermos como base a população acima de 18 anos – público vacinável - estes percentuais sobem para 41,24% de pessoas com a primeira dose e 21,92% com a segunda dose. Seguiremos avançando a medida em que mais vacinas forem entregues a cidade”, explicou o prefeito interino, Hingo Hammes.

Paralelo a ampliação da faixa etária de vacinação para pessoas sem comorbidades - o que está sendo feito de forma escalonada - a prefeitura segue vacinando os grupos prioritários apontados pelo Ministério da Saúde. Para acelerar a vacinação deste público, a prefeitura fará a vacinação de profissionais de Transporte e limpeza pública.

“Estamos avançando com a vacinação seguindo o que estabelece o Ministério da Saúde, com escalonamento de faixas etárias para a ampliação a medida em que recebemos os lotes de vacinas. Paralelo ao início da vacinação das pessoas com 55 anos, iniciaremos o mutirão para vacinação dos profissionais de limpeza, na sede da Comdep, e no sábado o mutirão de vacinação dos profissionais de transporte coletivo rodoviário, caminhoneiros e profissionais que trabalham com o transporte escolar”, afirmou o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho.

Importante destacar que trabalhadores do transporte escolar devem ser cadastrados na CPTrans e caminhoneiros devem apresentar carteira de habilitação C ou E.

A vacinação dos profissionais de transporte será realizada em mutirão neste sábado (19) e no domingo (20) no ponto de vacinação do Hipershopping, no Alto da Serra, onde as equipes estarão vacinando das 8h às 20h exclusivamente para atender este público.

“A medida em que recebermos mais vacinas seguiremos ampliando a vacinação para outros públicos”, afirmou Aloisio.

A vacinação segue sendo realizada em 10 pontos de vacinação distribuídos nos cinco distritos.

Em caso de dúvidas é possível utilizar o Whatsapp da Saúde, um assistente virtual que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. Há, ainda, informações sobre a vacinação contra a gripe. O atendimento está disponível pelo número (24) 99200-1428.



Podem se cadastrar para a vacinação no momento:



- Pessoas com mais de 55 anos sem comorbidades

- Profissionais de Transporte Coletivo Rodoviário, motoristas de transporte escolar cadastrados junto a CPTrans e caminhoneiros (carteiras de habilitação C ou E) – maiores de 18 anos.

- Profissionais da Educação acima de 18 anos que atuam na Educação infantil (crianças de 0 a cinco anos) em Centros de Educação Infantil e em escolas que têm turmas da educação infantil e profissionais de Educação que atuam no ensino fundamental, médio e superior.

- Pessoas com comorbidades acima de 18 anos

- Trabalhadores da saúde com mais de 18 anos

- Pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos

- Pessoas com autismo maiores de 18 anos

- Pessoas com deficiência permanente com mais de 18 anos.

- Pacientes renais crônicos em diálise com mais de 18 anos

- Pessoas com paralisia cerebral maiores de 18 anos

- Idosos com mais de 60 anos (aqueles que perderam o chamamento feito anteriormente)

* Gestante e puérperas com comorbidades acima de 18 anos (não precisam se cadastrar previamente e devem apresentar laudo indicando que estão aptas a receber a vacina). A vacinação de gestantes e puérperas maiores de 18 anos com comorbidades, está sendo feita com a aplicação da vacina CoronaVac. As doses do imunizante do Butantan destinadas a este público estão sendo aplicadas em dois pontos da cidade: no campus da UCP Benjamin Constant (Centro) e no Parque Municipal, em Itaipava.



*Profissionais que atuam na limpeza pública maiores de 18 anos serão vacinados na sede da Comdep, sem que seja feito agendamento prévio.