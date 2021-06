Vacinação contra o novo coronavírus no Palácio da República no Catete - Daniel Castelo Branco

Vacinação contra o novo coronavírus no Palácio da República no Catete Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:09

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta sexta-feira, que o município teve 15 casos de novas variantes do novo coronavírus na última semana. Do total de casos, nove foram de moradores do Rio e não houve registro da cepa indiana. O 24º Boletim Epidemiológico ainda mostrou que todas as 33 regiões administrativas do Rio estão com alto risco de contágio.

No total, foram identificados 619 casos de variantes, sendo em 500 residentes do município. A Prefeitura do Rio aponta que foram 488 casos da brasileira (P.1) e 12 da cepa britânica (B.1.1.7). Dos infectados pelas variantes, 38 faleceram, 17 estão internados e 445 estão curados. Os que não moram do Rio infectados pela cepas, 24 chegaram de Manaus, no Amazonas, sete são de Rondônia e 88 de outros municípios.

Publicidade