Policiais ainda não conseguiram encontrar e capturar o serial killer Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anosDivulgação

Por Thiago Gomide

Publicado 21/06/2021 14:04

Será que esse Lázaro, assassino de Goiás, é a reencarnação do Bandido da Luz Vermelha?

Uma casa, em São Paulo, com muro baixinho na década de 1960, corria enorme risco.

João Acácio, o Bandido da Luz Vermelha, que adorava se vestir igual ao Roberto Carlos, entrava e aprontava barbaridades. Sempre com um lenço no rosto vermelho e uma lanterna vermelha, João Acácio cometeu mais de 100 estupros, fora os quatro assassinatos.

A polícia não conseguia ir muito longe nas investigações. Ele não dava pistas. Coisa de profissional. Os roubos davam retornos financeiros ao assassino: ele vendia, em especial joias, para um intermediário, limpando a grana. Em 1966, ele chegou a ser preso por receptação de pedras preciosas.



O Bandido da Luz Vermelha só foi deixar uma pista em 1967, quando assaltou uma casa na rua Ipiranga, em São Paulo. Pra começar, ele brigou com o segurança. Depois, ele se feriu tentando quebrar o vidro. E, em terceiro, ele deu três tiros na vítima, mas, quase que por um milagre, ela sobreviveu.

Com as digitais no vidro e com o reconhecimento da vítima que ficou para contar a história, a polícia saberia quem era o Bandido da Luz Vermelha: o cara que foi preso por interceptação de joias.

Em poucos dias, a foto dele estava em tudo que era buraco. Tentou fugir, mas foi preso em Curitiba. Ficou 30 anos em cana. Foi solto em 1997, mas morreu com um tiro de espingarda. Motivo? Briga de bar.

Cadê o Lázaro?, é isso que todo mundo quer saber.



