Natural do Rio Grande do Sul e formada em marketing, Denise foi morta em Itajaí

Publicado 14/06/2021 15:06 | Atualizado 14/06/2021 15:15

De acordo com a família da profissional de marketing Denise Camargo, de 32 anos, baleada na saída para o trabalho, a vítima pode ter sido morta por engano. A mulher estava no carro com o namorado e recebeu diversos disparos de arma de fogo, na cidade de Itajaí, a 100 km de Florianópolis, em Santa Catarina.

A suspeita de que Denise tenha sido morta por engano foi levantada pela família da vítima por conta da vida do casal. Ambos possuem ficha limpa na polícia, residência e emprego fixo, além de não possuírem desavenças ou inimigos.

O caso ocorreu na manhã da última quarta-feira (9), no bairro Fazenda e está sendo investigado pelo delegado Sérgio Sousa, da DIC (Divisão de Investigações Criminais) da Polícia Civil de Itajaí. A apuração está em sigilo para não atrapalhar a identificação e buscas pelo suspeito.

"Creio que [a morte] tenha sido por engano porque nós somos pessoas do bem e trabalhadoras, estávamos apenas seguindo nosso dia. Nunca, eu ou ela esperaríamos por essa tragédia. Perdi uma pessoa por nada e não consigo ainda entender como. Eu espero que a Justiça seja feita", afirmou o namorado de Denise, Diego Cardoso, de 27 anos, ao portal UOL.

Diego Cardoso dirigia o carro no momento do crime. Ele teve ferimentos leves e ficou em observação em um hospital da cidade. Ele contou que os suspeitos chegaram atirando sem falar nada e não levaram qualquer pertence do casal após a ação.

"Era mais um dia de trabalho como os outros. Acordamos, nos levantamos, tomamos nosso banho, brincamos e saímos. Estávamos conversando como sempre, agradecendo por mais um dia, quando de repente vejo uma pessoa de preto e boné vindo de frente. Só escuto ela perguntando para mim 'o que é isso, amor?' e logo caiu [baleada] no meu colo", disse Diego.

Denise e Diego não reconheceram a dupla que atirou contra o carro. A Polícia Civil segue buscando identificar os suspeitos através da análise de imagens de câmeras de segurança próximas da cena do crime.

Casal tentava engravidar e planejava casamento

Graduada em Marketing, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios, Denise era natural de Novo Hamburgo (RS) e morava em Itajaí, onde trabalhava como coordenadora operacional em uma empresa de logística no porto. Já Diego atuava com vendas há dez anos em uma mesma empresa.

Entre amigos e familiares, Denise era conhecida como uma pessoa solidária. "Era incrível, simpática, carinhosa e muito humilde. Se pudesse, tirava dela para ajudar o próximo", lembra o namorado.

De acordo com Diego, eles estavam juntos há cinco anos e se preparavam há dois meses para ter o primeiro filho, além de oficializar a união com casamento.

"Já estávamos tentando engravidar e vendo data para casar na aliança de Deus e nossa vida ser mais abençoada do que era. Tudo o que mais queria agora era que isso tudo fosse apenas um pesadelo e eu pudesse acordar, a ouvindo me chamando de amor. Não tenho palavras pra descrever o que sinto e o quanto faz falta", concluiu.