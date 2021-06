Anvisa notificará Azul por Bolsonaro entrar sem máscara em avião, diz colunista - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 15:02 | Atualizado 14/06/2021 15:04

São Paulo - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai solicitar esclarecimentos à Azul após o presidente Jair Bolsonaro entrar sem máscara em um voo, que saia de Vitória, no Espírito Santo, na última sexta-feira (11). As informações são da coluna Painel S.A, da Folha de São Paulo.

Procurada pelo Dia, a Anvisa informou que segue sendo "obrigatório o uso de máscaras faciais no interior dos terminais aeroportuários, em voos, nos meios de transporte e outros estabelecimentos localizados na área aeroportuária".

Além disso, a agência frisou ainda que "a autoridade máxima a bordo de aeronaves e embarcações é o seu comandante, que deve zelar pelo cumprimento das legislações vigentes, inclusive as normas sanitárias." e que viajantes que resistirem em cumprir as normas poderão ser multados. "Diante da resistência quanto ao uso da máscara, o viajante pode ser conduzido às dependências da Anvisa nos aeroportos, para a lavratura de auto de infração sanitária, que pode, ao final, culminar em multa para o infrator", diz trecho do comunicado enviado à imprensa.

Já a Azul, informou que não irá se manifestar sobre o caso.