Janssen adia envio de vacinas que chegariam ao Brasil nesta terçaAFP

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 14:41 | Atualizado 14/06/2021 15:06

Rio - A Janssen adiou o envio do lote com 3 milhões de doses contra a covid-19 que chegariam ao Brasil nesta terça-feira (15). De acordo com o Ministério da Saúde, a pasta "aguarda confirmação da data por parte do laboratório, mas a expectativa é de que as doses cheguem ainda esta semana ao país em três remessas". As informações foram reveladas pelo UOL e confirmadas por O Dia.

Já a Janssen disse que segue dialogando com o Ministério da Saúde e outras autoridades locais "com o objetivo de disponibilizar a vacina no país o quanto antes". Entranto, a empresa não especificou a data em que enviará as vacinas.

No último sábado, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga divulgou, durante coletiva de imprensa, que o País receberia o lote com 3 milhões de doses. Além disso, Queiroga também informou que as vacinas serão utilizadas nas capitais, devido a curta validade dos imunizantes e que a FDA, espécie de Anvisa americana, teria autorizado a extensão desse prazo por mais 15 dias. A autorização precisa ainda ser aprovada pela Anvisa.