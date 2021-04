Jairinho e Monique são acusados de assassinar o filho dela, Henry Borel Reprodução

Por iG

Publicado 24/04/2021 16:19 | Atualizado 24/04/2021 16:20

Rio - A equipe de investigadores da Polícia Civil do Rio de Janeiro que investiga o assassinato de Henry Borel, de apenas 4 anos, decidiu adiar a conclusão do inquérito que estava marcada para este final de semana. Agora, a expectativa é de que as investigações sejam finalizadas no início da próxima semana, entre segunda e terça-feira.



Segundo informações da CNN Brasil, a decisão ocorreu porque algumas provas e documentos, como imagens e fotos dos celulares apreendidos, ainda estão sendo analisadas para que possa haver maior clareza de como se deu a participação dos dois principais suspeitos, a mãe do menino, Monique Medeiros, e o vereador Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho. Ambos são investigados por homicídio duplamente qualificado.

A ideia, ainda de acordo com a publicação, é finalizar o processo o mais rápido possível para que o Ministério Público e a Justiça possam dar início aos trâmites processuais envolvendo a morte do menino. Outro fator relevante é a questão da prisão temporária da dupla, que se encerra no próximo dia 7.

Nos últimos dias, o caso passou por algumas reviravoltas, como as confirmações de falsos testemunhos de algumas das pessoas ouvidas durante o curso da investigação, e também a mudança da linha de defesa de Monique, que chegou a ouvir de seu advogado se iria "morrer abraçada com Jairinho". Havia, inclusive, a expectativa de que ela pudesse realizar um novo depoimento, mas esta possibilidade já está praticamente descartada.

Já a defesa do parlamentar segue contestando e tentando invalidar as provas obtidas até o momento. Entretanto, as últimas informações divulgadas sobre o caso apenas reforçaram as suspeitas de agressõ e negligência por parte dos dois investigados: nesta semana, um laudo pericial do IML confirmou que Henry agonizou por horas antes de morrer devido às lesões causadas pelas agressões e também tinha marcas de unha no rosto.