Os policiais apreenderam centenas de fichas de prestação de contas - Divulgação

Os policiais apreenderam centenas de fichas de prestação de contasDivulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 12/06/2021 06:00 | Atualizado 12/06/2021 10:15

Rio - Milicianos liderados por Wellington da Silva Braga, o Ecko, estão extorquindo comerciantes da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, em, pelo menos, 62 pontos da comunidade. Policias da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) fizeram um mapa indicando a área de atuação dos criminosos, que exploram mais de 300 vítimas com cobranças ilegais de taxas de segurança e permissão de funcionamento.

O levantamento, a qual O DIA teve acesso com exclusividade, foi feito após a prisão de Alberto Domingos Teixeira Bastos, conhecido como Beto Bala, de 39 anos, apontado como um dos gerenciadores de cobranças da milícia. Com o paramilitar, os agentes apreenderam centenas de fichas de prestação de contas.

A polícia acredita que o Bonde do Ecko fature mais de R$ 1 milhão, por mês, só com cobranças extorsivas a comerciantes da Gardênia Azul.

"Nessas fichas estavam alguns endereços e os nomes das vítimas, com os valores que cada uma tem que pagar mensalmente para a milícia, a data do pagamento. É uma taxa ilegal e extorsiva de segurança. Apreendemos mais de 300 fichas de prestação de contas e conseguimos fazer esse mapeamento, baseado nos endereços dos comerciantes explorados. Mas isso foi só no que a gente apreendeu, ainda tem outros, com certeza", explicou o delegado Willian Pena, titular da Draco.

Os valores cobrados pelos paramilitares varia de acordo com o tamanho do comércio. Enquanto algumas vítimas pagam R$ 50 mensalmente, outras chegam a pagar R$ 140, conforme mostram os documentos da contabilidade da organização criminosa.

Segundo as investigações da especializada, além da cobrança da taxa de segurança, os milicianos também monopolizaram a venda de cestas básicas na comunidade. A Draco ainda apura se Ecko estaria lucrando também com agiotagem, realizando empréstimos de dinheiro sob juros abusivos. "Além disso, eles também tem o monopólio da venda de gás e do gatonet", complementou Pena.

Miliciano controla extorsões para Ecko



Beto Bala é apontado pela Polícia Civil como responsável por controlar as extorsões e cobrá-las. Ele foi preso, na última quarta-feira, por agentes da Draco, na Taquara, na Zona Oeste do Rio.

Os agentes foram checar uma denúncia de que o miliciano estava abrigando dois comparsas, identificados como Lesk e Van Diesel, que estão foragidos e figuram em cartazes do Disque-Denúncia.

A dupla procurada não foi encontrada, mas os agentes capturaram Beto Bala e Cristiano dos Santos Sousa. Eles foram autuados em flagrante por associação criminosa em forma de milícia e favorecimento pessoal.

Investigações da Polícia Civil também apontam que Beto também seria um dos matadores da milícia do Ecko. Em 2019, ele chegou a ser preso suspeito de matar um casal na Gardênia Azul, em fevereiro de 2018. Segundo apuração policial, o homicídio foi motivado por um desentendimento em relação às finanças da organização criminosa. Uma das vítimas foi apontada como segurança da milícia.

Ecko atua na Gardênia desde janeiro

A milícia de Ecko começou a agir na Gardênia Azul em janeiro. Os soldados do paramilitar mais procurado do Rio invadiram a comunidade, após uma briga com o antigo comparsa Danilo Dias Lima, o Tandera.

A região, que estava sendo controlada por Edmilson Gomes Menezes, conhecido como Macaquinho, que é comparsa de Tandera, foi invadida pelos aliados do Ecko, que tinham o objetivo de dominar os territórios controlados pelos novos inimigos.

Os agentes da Draco apuram a informação de que mais de 40 milicianos armados circulam pela comunidade constantemente. Segundo a polícia, vestidos com roupas escuras, colete a prova de balas, touca ninja e portando fuzis, os paramilitares monitoram a movimentação na Gardênia.