Juninho do Pneu - O Dia

Juninho do PneuO Dia

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 09:04 | Atualizado 12/06/2021 11:26

Rio - O governador do Estado do Rio, Claudio Castro, nomeou o deputado federal Rogerio Teixeira Junior, o Juninho do Pneu, como novo secretário de Transportes. A nomeação aconteceu, na sexta-feira, numa edição extra do Diário Oficial do Estado. Juninho do Pneu entrou no lugar de Delmo Pinho.

Para Castro, a pasta é um tema estratégico em sua gestão para o desenvolvimento do Rio.

Publicidade

"A mobilidade urbana é um tema estratégico do desenvolvimento do estado. Desde o ano passado, estamos em tratativas com as empresas de transportes para viabilizar de que forma a administração estadual pode colaborar em virtude da pandemia. Agradeço ao Delmo Pinho pelo trabalho neste período e dou boas-vindas ao Juninho do Pneu", falou.

Juninho do Pneu é de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e foi eleito deputado federal em 2018. Antes disso, atuou como vereador em seu município por dois períodos, entre 2013 e 2016, e de 2017 a 2020.

Publicidade

Na Câmara Federal, foi membro das comissões de Viação e Transportes e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Entre os projetos apresentados por ele, está o que exige que prefeituras fixem um percentual mínimo de ciclovias e ciclofaixas nas cidades.