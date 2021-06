Matheus Quintal é nomeado secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio - Divulgação/Carlos Magno

Matheus Quintal é nomeado secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do RioDivulgação/Carlos Magno

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 10:01 | Atualizado 09/06/2021 12:27

Rio - O governador Cláudio Castro anunciou, nesta quarta-feira (9), três novos secretários. Vinicius Farah assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais no lugar de Leonardo Soares. Matheus Quintal foi nomeado para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, ocupada antes por Bruno Dauaire. Léo Vieira está à frente da Secretaria de Trabalho e Renda, que estava sob o comando de Paulo Teixeira. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado.

fotogaleria

"As secretarias de Desenvolvimento Econômico, de Desenvolvimento Social e de Trabalho são estratégicas para a minha gestão, focada na retomada da economia fluminense, no enfrentamento à pobreza e na geração de emprego e renda. Todas essas pastas têm a missão de desenvolver projetos e ações que garantam a melhoria da qualidade de vida na população fluminense, que tem sofrido com as consequências da pandemia da Covid-19. Aproveito para agradecer Leonardo Soares, Bruno Dauaire e Paulo Teixeira pelos trabalhos desempenhados nas secretarias", disse o governador.Formado em Marketing, Vinicius Farah iniciou a carreira política aos 23 anos, quando foi eleito vereador em 1988. Foi prefeito de Três Rios por dois mandatos, entre 2009 e 2016, e vice-prefeito de 2005 a 2008. Em 2019, foi eleito deputado federal. Na administração estadual, ocupou o cargo de presidente do Detran entre os anos de 2017 e 2018.Léo Vieira foi vereador por São João de Meriti, em 2016, e trabalhou como presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Em 2018, foi eleito como deputado estadual. Léo Vieira foi líder do governo na Alerj, onde presidiu a Comissão de Esporte e Lazer e a Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Fluminense. Atuou, ainda, como vice-presidente da Comissão de Educação e integrou os Conselhos Parlamentar de Ética e Decoro Parlamentar e Estadual de Juventude.Matheus Quintal é gestor público, com especialização em Contratos, Convênios e Ajustes. Entre os anos de 2019 e 2020, ocupou o cargo de Chefe do Escritório Regional Sudeste, do Ministério da Cidadania. Nesta função, Quintal coordenou as políticas públicas de Desenvolvimento Social, Cultura e Esporte para mais de 1,6 mil cidades. Até a nova nomeação, estava na Superintendência de Atendimento ao Trabalhador, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.