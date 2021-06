São 170 mil doses desembarcando no Rio nesta quarta-feira - AFP

São 170 mil doses desembarcando no Rio nesta quarta-feiraAFP

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 11:42

Rio - O estado do Rio recebe nesta quarta-feira (09) cerca de 170 mil doses da vacina Oxford/Astrazeneca. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) disse que o planejamento para distribuição do imunizante para os municípios ainda está sendo estudada. A informação foi divulgada por meio do perfil oficial da pasta, no Instagram. Na segunda-feira, o estado distribuiu um lote com 247.790 doses de vacinas. A remessa foi dividida em 192.800 doses da Oxford/AstraZeneca e 54.990 doses de Pfizer.