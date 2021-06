Ana Caroline Felício foi morta a facadas pelo marido aos 29 anos - Reprodução

Ana Caroline Felício foi morta a facadas pelo marido aos 29 anos Reprodução

Por Anderson Justino

Publicado 09/06/2021 11:11 | Atualizado 09/06/2021 11:33

Parentes e amigos se despedem nesta quarta-feira de Ana Caroline Felício, de 29 anos, morta a facadas pelo namorado em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio . A filha e o pai dela, ainda estão internados no Hospital Estadual Alberto Torres. De acordo com a direção do hospital, a mãe de Ana Carolina, Leda Felício, de 63 anos, deve receber alta nesta quarta. Segundo familiares, a casa onde aconteceu o crime ainda está ensanguentada.

O tio de Ana Caroline, o aposentado Vicente Carvalho, disse que a sobrinha estava há dois anos com o namorado e que já havia relatado algumas agressões sofridas: "Ninguém teve chance de se proteger. Ele esperou todos irem dormir e invadiu para cometer essa chacina. A casa está toda ensanguentada. Ninguém ainda teve coragem de entrar na casa para limpar", disse.

Segundo Vicente, o namorado da sobrinha era casado com outra mulher e mantinha uma segunda família. Além da menina de cinco anos, Ana Caroline deixa outras duas crianças, de sete e nove anos.

O corpo de Ana Caroline será enterrado às 12 horas no cemitério Memorial Parque da Paz, no bairro Pacheco. A moça morreu na madrugada desta terça, após seu ex-companheiro ter invadido sua casa e a esfaqueado.



Além de Ana Caroline, o homem tentou matar os sogros e a filha dela de cinco anos. A criança e a avó ainda estão hospitalizadas. O estado de saúde deles é considerado grave. As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Marcus Vinicius Lemos Batista, de 42 anos, é acusado pelo crime. Ele segue foragido.