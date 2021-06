Kathlen Romeu, grávida baleada na cabeça no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio - Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 10:57 | Atualizado 09/06/2021 11:13

Marcelo também citou a ação realizada pela Polícia Civil no Jacarezinho, conhecida como a mais sangrenta da história do Rio de Janeiro, e desabafou: "Amanhã é outra família que está perdendo alguém próximo e isso não vai acabar, mas a gente tem que falar, temos que dar nossa voz", contou.

A PM informou, por meio de nota, que os militares foram atacados a tiros por criminosos na localidade conhecida como “Beco da 14”, o que deu início ao confronto. Com o fim dos disparos, encontraram uma mulher ferida e a socorreram. Os PMs realizaram buscas na região e apreenderam um carregador de fuzil, munições de calibre 9 milímetros e drogas. A Polícia Civil informou que irá investigar o caso. "Testemunhas serão ouvidas e diligências realizadas para esclarecer todos os fatos e identificar de onde partiu o tiro que atingiu a vítima", disse.

Kathlen morreu nesta terça-feira (8), após ser baleada durante um confronto entre criminosos e policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. A jovem chegou a ser socorrida, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), não resistiu aos ferimentos, logo após chegar ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

