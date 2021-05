Natália Nascimento e Hermann Naschbar Divulgação

Publicado 14/05/2021 02:00

Depois de ter exposto na mídia o relacionamento comum empresário 54 anos mais velho, a modelo e rainha da Lins Imperial, Natália Nascimento, caiu na boca do povo. Em grupos de WhatsApp, principalmente de moradores do Rio de Janeiro, ela vem sendo chamada de 'Garota da Lancha'.

Para quem não entendeu, a brincadeira que começou do velho (rico) da lancha. Natália, de 30 anos, ganhou a admiração de homens por ter deixado o milionário Hermann Naschbar , de 85 anos, apaixonado por ela. A modelo está servindo de referência e inspiração para várias mulheres que passam ou passaram pela mesma situação.

Depois que colocou a boca no trombone ao assumir e provar seu relacionamento com o grande empresário do ramo concessionário, Natália tem sido reverenciada pela coragem, luta pelo preconceito e pelos seus direitos de mulher.