Menina de 11 anos é estuprada e engravida no ES; padrasto e ex da avó são suspeitos

Vitória - Após o caso da menina de 10 anos que foi estuprada e engravidada pelo tio , um novo caso de abuso sexual infantil vêm à tona no Espírito Santo. Desta vez, o padrasto e o ex-companheiro da avó de uma menina de 11 anos de idade são investigados por tê-la estuprado e engravidado em um município da cidade - que, a pedidos da família, não foi revelado. O padrasto chegou a ser preso na última quarta-feira, mas já foi solto. Já o ex-companheiro da avó se apresentou em uma delegacia no último sábado. As informações são do UOL.