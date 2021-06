Polícia prende sete criminosos por furto de cabo de energia na Ponte Rio-Niterói - Divulgação / PRF

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 11:00 | Atualizado 09/06/2021 11:01

Rio - Policiais Rodoviários Federais prenderam sete pessoas na madrugada desta terça para quarta-feira. Os criminosos tentavam furtar cabos de energia elétrica da Ponte Rio-Niterói. Além dos presos, a PRF recuperou dois veículos e quase 1.500 metros de cabos.

Os casos de furto destes materiais começaram na sexta-feira do feriado de Corpus Christi. Na noite de terça, foram dois casos, um no final da noite de terça-feira e outro já na madrugada de quarta . Os dois casos ocorreram na alça elevada que liga a Ponte Rio-Niterói à Linha Vermelha e a Avenida Brasil ao Porto do Rio de Janeiro.