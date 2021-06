Furto de cabos da rede elétrica deixa Ponte Rio-Niterói às escuras - Reprodução TV Globo

Furto de cabos da rede elétrica deixa Ponte Rio-Niterói às escurasReprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 08:07 | Atualizado 07/06/2021 11:03

Rio - Quem passou pela Ponte Rio-Niterói na noite deste domingo (6) se assustou com o apagão na via, na volta do feriado prolongado de Corpus Christi. Segundo concessionária Ecoponte, furtos de cabos da rede causaram problemas no sistema elétrico. Foram mais de cinco horas às escuras.

Três pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, sendo dois homens e uma mulher. Segundo a PRF, os presos foram levados para a 17ª DP (São Cristóvão), onde o caso foi registrado.

Segundo a Ecoponte, as equipes de manutenção trabalharam por quase cinco horas para reestabelecer o sistema elétrico.

O furto de cabos da rede de energia tem sido um problema recorrente na Ponte Rio-Niterói. Na sexta-feira a Ecoponte registrou sete tentativas.