PMs do Batalhão de Polícia Rodoviária prendem motorista de aplicativo transportando grande quantidade de drogas - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 08:35 | Atualizado 07/06/2021 10:59

Rio - Um motorista de aplicativo de passageiros foi preso em flagrante, por tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira (7) na rodovia estadual RJ-124 (Via Lagos), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio.

PMs do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizavam uma operação na rodovia e abordaram o veículo Prisma, conduzido por ele. No interior do carro os policiais encontraram grande quantidade de drogas já preparada para o consumo (maconha, cocaína e lança perfume).

O homem disse que é morador de Iguaba, na Região dos Lagos, e que teria buscado as drogas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e tinha como destino os municípios de Araruama e Iguaba Grande.

A ocorrência foi registrada na 119ª DP (Rio Bonito).