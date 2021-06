Policiais militares e criminosos trocam tiros na Vila Aliança - Reprodução

Policiais militares e criminosos trocam tiros na Vila AliançaReprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 09:28

Rio - Policiais militares e criminosos trocaram tiros, na manhã desta segunda-feira, na comunidade Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 14° BPM (Bangu) foram na comunidade após receberem uma denúncia de um ônibus foi sequestrado na região. Os policiais não conseguiram confirmar o sequestro. Logo após, os agentes foram "atacados" por homens armados.

Ainda segundo a polícia, quando os agentes faziam um patrulhamento na Estrada do Engenho, homens armados disparam contra os policiais e houve um confronto. Os criminosos se esconderam em uma casa e conseguiram fugir. No local, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e drogas



Publicidade

Os disparos foram ouvidos por volta das 7h. Nas redes sociais, moradores relataram sobre a intensa troca de tiros. "Clima tenso na Vila Aliança", escreveu um.

Não há informações sobre baleados ou prisões. A PM ressaltou que o policiamento está reforçado na região.