Maioria dos confrontos no bairro aconteceu na Comunidade da Barão fotos Reprodução das redes sociais

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 09:09 | Atualizado 28/05/2021 09:59

Rio - Um homem foi baleado, na manhã desta sexta-feira (28), durante uma troca de tiros com policiais do 18ºBPPM (Jacarepaguá). Segundo a PM, uma equipe fazia patrulhamento na Comunidade da Barão, na Região da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, quando foi atacada por criminosos.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o ferido foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. A corporação informou que com ele, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56 e um rádio comunicador. A ocorrência segue em andamento.