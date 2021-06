Rio de Janeiro

Suspeito de gerenciar favela em Campos é preso na Via Lagos

Policiais do BPRv abordaram veículo com três suspeitos. O trio retornava de um baile funk na Vila do João, na Maré. Contra um deles foi cumprido mandado de prisão

