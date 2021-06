Kathlen Romeu, grávida baleada na cabeça no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 09/06/2021 11:18

Rio - A plataforma Fogo Cruzado contabiliza 15 mulheres grávidas baleadas na Região Metropolitana do Rio desde 2017. Delas, oito morreram. A mais recente vítima foi Kathlen Romeu, de 24 anos, grávida de 14 semanas - ela morreu após ser baleada durante confronto entre policiais militares e traficantes no Complexo do Lins, na tarde de terça-feira. Kathlen será enterrada na tarde desta quarta , no Cemitério do Catumbi.

Kathlen Romeu, grávida morta a tiros no Lins (RJ) aos 24 anos, não é exceção. Desde 2017, 15 grávidas foram baleadas no Grande Rio - 8 delas morreram. Do total, 4 foram baleadas em meio a ações policiais. pic.twitter.com/3jIJD59PKd — Instituto Fogo Cruzado (@fogocruzado) June 8, 2021

Kathlen Romeu já tinha decidido o nome do seu primeiro filho . Nas redes sociais, a designer de interiores, que estava com 14 semanas, publicou um texto sobre a gravidez e anunciou os possíveis nomes: Maya ou Zayon.

"Estou me descobrindo como mãe e fico assustada pensando em como vai ser...Dou risada, choro e tenho medo. Um misto de sentimentos. Talvez os mais doidos do mundo, mas vou dar risada lá na frente...Obrigada Senhor por abençoar meu ventre e me permitir gerar o amor da minha vida", escreveu a designer.

"Acordo às vezes assustada e pensando que não é real, mas aí vem uma fome de leão, uma dor de cabeça, um sono inacabável, uns enjoos incontroláveis e as azias que só Jesus me ajudando! Tem horas que penso que ficarei presa com os meus arrotos! É, tem sido desse jeito e nessa hora que eu lembro: Estou grávida", continuou ela no post na rede social.

Mãe de Kathlen rebate versão da PM

A mãe da designer de interiores Kathlen Romeu, que morreu após ser baleada durante tiroteio na tarde de terça-feira, no Complexo do Lins, rebateu a versão dada pela Polícia Militar de que o tiro não partiu de policiais. Jacklline de Oliveira esteve no Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta quarta-feira (9) para liberar o corpo da jovem de 24 anos, que estava grávida. Mais cedo, o porta-voz da PM, Major Ivan Blaz, disse em entrevista à TV Globo que o tiro não partiu de PMs.

Emocionada, Jacklline, em tom firme, disse ter certeza de que a bala partiu dos policiais que confrontavam traficantes da comunidade. "Não tem que matar mais filho de ninguém. Mate bandido. A gente paga imposto para a polícia treinar. Quem dá tiro a esmo é bandido. Policial dá tiro com mira. Avise ao major Blaz: hoje eu vi a fala dele na televisão, e o major Blaz mentiu. A PM sempre passa pano. Se eu tiver força, tiver vida, isso não vai ficar em vão"

Ivan Blaz afirmou que policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins foram atacados por traficantes. Segundo o porta-voz, os PMs foram os primeiros a chegar no local em que Kathlen estava. De acordo com ele, os militares disseram que não foram os responsáveis pelos disparos que mataram a jovem

"Cabe ressaltar que os policiais fizeram de tudo para socorrer a moça. Eles foram os primeiros a chegar no local. Eles tentaram reanimar, a socorreram para o hospital, mas infelizmente ela faleceu. Os policiais lutaram até o fim pela vida dela", afirmou em entrevista à TV Globo.

Em nota, a Polícia Militar informou que os militares foram atacados a tiros por criminosos na localidade conhecida como “Beco da 14”, dando início ao confronto. Com o fim dos disparos, encontraram uma mulher ferida e a socorreram. Os PMs realizaram buscas na região e apreenderam um carregador de fuzil, munições de calibre 9 milímetros e drogas. A Polícia Civil informou que irá investigar o caso. "Testemunhas serão ouvidas e diligências realizadas para esclarecer todos os fatos e identificar de onde partiu o tiro que atingiu a vítima."