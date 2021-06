Após vacinação em massa, professores do Rio decidirão suspensão da greve - Divulgação

Após vacinação em massa, professores do Rio decidirão suspensão da greveDivulgação

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 08:32 | Atualizado 12/06/2021 13:41

Rio - Em assembleia virtual realizada nesta sexta-feira, os professores da rede municipal do Rio de Janeiro informaram que podem suspender a greve caso a Prefeitura do Rio antecipe o recesso de julho e aceite outras propostas. A classe iniciou uma greve há mais de 100 dias reivindicando segurança para professores e alunos no retorno às aulas presenciais. Nos dias 9 e 10, em virtude da vacinação dos profissionais da educação básica e os possíveis efeitos colaterais da vacina, a Prefeitura do Rio suspendeu as aulas presenciais e remotas. No entanto, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) manteve a paralisação na sexta-feira.



De acordo com Duda Queiroga, da Secretaria de Assuntos Educacionais (SAE) do Sepe, o pedido de antecipação do recesso é para que os profissionais deem o tempo da primeira dose recomendado pelos órgãos científicos. Além desta exigência, os profissionais pediram pela o fim dos inquéritos administrativos, o abono das faltas para fins funcionais, a devolução dos salários descontados, a definição do fechamento por 14 dias das escolas após a detecção de algum caso de covid-19. Essa posição será oficializada na próxima assembleia que está marcada para acontecer na próxima terça-feira (15).

Publicidade

Leia Mais Após vacinação em massa, professores do Rio decidirão suspensão da greve

Ao todo, 71,3% dos profissionais votaram pela suspensão caso as exigências fossem seguidas, 20,5% dos profissionais recusaram o retorno mesmo com as condições e 8,3% dos profissionais se abstiveram do voto.



Publicidade

Vacinação em massa para profissionais da educação

Cerca de 18 mil profissionais da Secretaria Municipal de Educação, na faixa etária entre 42 e 18 anos, puderam se vacinar na quarta-feira (9) contra a covid-19. Por conta da convocação, todos os trabalhadores da rede pública municipal de ensino tiveram a oportunidade de iniciar o processo de imunização.

Publicidade

As doses foram distribuídas para professores, merendeiras e todas as pessoas que trabalham na área de Educação. Profissionais da rede particular também estão incluídos.

A Secretaria Municipal de Educação informou em nota que recebeu as reivindicações do Sepe e mantém diálogo aberto com a categoria. A pasta acrescentou ainda que "segue sempre em busca do que for melhor para a rede municipal de Educação do Rio".