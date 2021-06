Vacinação contra covid-19 - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 15:36

Duque de Caxias - Com a chegada de novas doses de vacinas contra Covid enviadas pela Secretaria estadual de Saúde, a Prefeitura de Duque de Caxias retoma, nesta quinta-feira (24/06), com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 somente para quem tem 48 anos. O município está seguindo o calendário unificado por idade recomendado pelo Governo do Estado. Para receber a primeira dose da vacina é obrigatória a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência.



A vacinação para pessoas com 48 anos acontece para pedestres, a partir das 7hs, nos seguintes locais:

* Hospital Municipal Duque (Av. Dr. Manoel Lucas – Parque Senhor do Bonfim)

* CER IV - Sarapuí

* Fábrica da JBS (antiga Sadia - atrás do Outlet Premium)



Faltosos da segunda dose de Astrazeneca e Coronavac

O município segue com a segunda dose de Astrazeneca e Coronavac para todos aqueles que não compareceram às convocações feitas até agora. A vacinação acontece até sexta-feira (25), das 7h às 15h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.



Gestantes e Puérperas com comorbidades (acima de 18 anos)

A primeira dose de Coronavac para gestantes e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos) também continua até sexta-feira (25), no Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro), das 7h às 15h. É obrigatória a apresentação de laudo médico, documento de identificação e comprovante de residência.