Vacinação em Duque de Caxias contar Covid-19 - Divulgação

Vacinação em Duque de Caxias contar Covid-19Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 17:44

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, convoca a todos que tomaram a primeira dose da vacina Astrazeneca no dia 14 de abril para receberem a segunda dose, nesta quarta-feira, 23/06. É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com foto.

A vacinação de segunda dose de Astrazeneca para os vacinados em 14/04 acontece, somente para pedestres, a partir das 7 horas, nos seguintes locais:

Publicidade

* UBS Dr. Antônio Granja (Parque Fluminense)

* E.M. Maria Clara Machado (Antiga escola Maria Tenório)

* ESF Parque Esperança



Segunda dose para os faltosos

A Secretaria Municipal de Saúde reforça ainda que segue com a aplicação da segunda dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac para todos que faltaram às convocações já feitas pela Prefeitura. Para completar a imunização em duas etapas, os faltosos devem comparecer, de segunda (21) a sexta-feira (25), das 7h as 15h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.



Gestantes e Puérperas com comorbidades (acima de 18 anos)

Publicidade

A primeira dose de Coronavac para gestantes e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos), também continua, de sexta (21) a sexta-feira (25), no Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro), das 7h às 15h. É obrigatória a apresentação de laudo médico, documento de identificação e comprovante de residência.