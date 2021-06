Novas doses são distribuídas aos municípios, mas imunizantes são destinados apenas para a segunda dose - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 10:22 | Atualizado 23/06/2021 12:11

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias informou que precisou suspender a vacinação por idade programada para esta quarta-feira. Segundo a pasta, o município aguarda a entrega das novas doses de vacinas pelo estado do Rio, para dar continuidade ao calendário.



Segundo a Prefeitura de Caxias, todos que receberam a primeira dose no dia 14 de abril devem comparecer a um dos postos de saúde do município para completar o programa vacinal nesta quarta-feira. É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com foto.

Para para os vacinados em 14/04 a aplicação da segunda dose de Astrazeneca teve início às 7h de hoje, nos seguintes locais, somente para pedestres:

* UBS Dr. Antônio Granja (Parque Fluminense)

* E.M. Maria Clara Machado (Antiga escola Maria Tenório)

* ESF Parque Esperança



A segunda dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac para todos que faltaram às convocações já feitas pela prefeitura é aplicada de segunda (21) a sexta-feira (25), das 7h as 15h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.



A primeira dose de Coronavac para gestantes e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos) também continua, de sexta (21) a sexta-feira (25), no Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro), das 7h às 15h. Também é obrigatória a apresentação de laudo médico, documento de identificação e comprovante de residência.