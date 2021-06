Educação de Caxias atende crianças com desnutrição - Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 16:06

Duque de Caxias - Duque de Caxias é o único município no Brasil que instituiu Creche e Centro de Atendimento Integral à Infância Caxiense (CCAIC) para atender diretamente crianças de 1 a 5 anos que se encontram com risco nutricional ou desnutridas, aliado ao trabalho educacional. A iniciativa, que é referência de qualidade no ensino, atualmente, atende cerca de 300 alunos. Ao todo, são sete unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, que estão localizadas em bairros distribuídos nos quatro distritos: Olavo Bilac, Campos Elíseos, Parque Muísa, Jardim Gramacho, Jardim Anhangá, Amapá e Xerém.

“Os resultados são maravilhosos. Além da recuperação nutricional, o CCAIC faz um trabalho pedagógico exemplar, norteado pela proposta curricular da Educação Infantil de Duque de Caxias. As crianças atendidas têm a possibilidade de vencer a desnutrição e desenvolver plenamente as suas potencialidades”, ressaltou a coordenadora de Educação Infantil, Judith Cortez.

Recentemente, foram retomadas as avaliações nutricionais para o ingresso de novas crianças. Para conseguir vaga num dos CCAICs, os pequenos são inscritos no período da matrícula escolar e depois passam por uma avaliação técnica feita por nutricionistas.

“Fazemos um agendamento para verificar o peso e a altura de cada criança. O trabalho é feito com muito cuidado e precisão. Apenas aqueles que apresentam desnutrição ou risco nutricional são aceitos para ingressar nas unidades”, explicou a nutricionista Jucicleide Santos, ao lado da colega de trabalho, Juliana Bravim.

No CCAIC de Xerém, por exemplo, das 19 crianças analisadas, em um dia, cinco foram identificadas com grau de desnutrição. O procedimento é acompanhado por assistentes sociais.

“Nosso papel é identificar a vulnerabilidade familiar para que possamos ajudá-los da melhor maneira, independentemente se a criança vai ficar ou não. Orientamos e encaminhamos, por exemplo, os responsáveis para terem acesso ao auxílio assistencial, serviços de saúde ou resolver questões judiciais, como pensão alimentícia. Também verificamos se a caderneta de vacinação da criança está em dia”, detalhou a assistente social, Marcela Fidelis.



Para Larissa Martins, que tem um filho matriculado no CCAIC-Xerém, e estava com o segundo, o pequeno Davi Lucas, de 3 anos, para ser avaliado, o trabalho desenvolvido na unidade só trouxe benefícios para sua família.

“O meu filho mais velho chegou aqui com 3 anos, pesando 12kg. Hoje, com 5, está com peso normal e passou a comer legumes, verduras e feijão. Além de estar bem nutrido, o desenvolvimento educacional dele é visível. Estou na torcida para que o meu segundo filho também possa ficar”, elogiou Larissa.

O resultado da avaliação é encaminhado posteriormente para a direção das unidades escolares entrar em contato com os pais ou responsáveis para efetuarem as matrículas dos filhos que se enquadram nos requisitos.

O atendimento nos CCAICs é de uma jornada escolar integral, das 7h às 17h, com a oferta de quatro refeições diárias (desjejum, almoço, lanche e o jantar), nutricionalmente equilibradas e balanceadas. Além disso, os responsáveis são acompanhados por uma equipe multidisciplinar que os orienta sobre ter bons hábitos alimentares em casa, entre outros cuidados.