Light ouve reclamações de caxienses em audiência pública na Câmara | Duque de Caxias | O Dia

Audiência pública na Câmara de Vereadores de CaxiasART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Publicado 24/06/2021 14:06

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias, por proposição do seu presidente, vereador Celso do Alba (MDB) e do seu primeiro secretário, vereador Claudio Thomaz (DEM), realizou audiência pública com a Light Serviços de Eletricidade S.A. a fim de debater questões relacionadas à qualidade dos serviços prestados pela concessionária de energia, que fornece energia para diversas regiões da cidade.



“O nosso objetivo é trazer melhorias e transformar muito mais a vida das pessoas. Tenho certeza que essa é a vontade de todos os vereadores, pois temos ideias que convergem para um só objetivo: a transformação de Duque de Caxias como a melhor cidade do Brasil”, disse Celso do Alba.

Audiência pública na Câmara de Vereadores de Caxias ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação



“Isso aqui não é uma queda de braço, nem muito menos uma briga da Câmara e o povo contra a Light, é apenas uma união de poderes para levar qualidade de vida para a população e paz para todos nós. É simplesmente isso”, justificou Claudio Thomaz.



Durante mais de três horas de discussão, os superintendentes da Light, Daniel Mendonça (Relações Institucionais), Dreyfus Queiroz Vasconcelos (Atendimento ao Cliente) e Marcelo Amaral (Recuperação de Energia), ouviram tanto dos vereadores, quanto dos cidadãos duquecaxienses, relatos chocantes de diversas falhas e abusos cometidos pela companhia.



A moradora Maria das Graças, que afirmou pagar a conta de luz muito antes da data de vencimento, disse que já ficou sem energia elétrica durante 90 dias.

“Meu neto me ligou dizendo que um moço iria cortar a minha luz porque encontrou um defeito no relógio. Pedi para falar com ele, e ele me disse que minha energia seria cortada devido a um débito que eu tinha. Quando cheguei na agência, me disseram que eu tinha que pagar a dívida de uma pessoa que morou na minha casa antes de mim”, contou ela que fazia sorvetes para complementar a renda e, devido ao episódio, teve todo o material de fabricação do produto estragado e o freezer queimado.

Audiência pública na Câmara de Vereadores de Caxias ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação



Respondendo aos diversos questionamentos, um dos representantes da empresa disse:

“Estamos revendo processos, e o objetivo é que a gente possa voltar em dezembro, para apresentar alguns resultados desse novo modelo de gestão. Iremos revisitar e corrigir aquilo que está errado no funcionamento, e criarmos um canal de diálogo para chegarmos a um denominador comum. Combinei com o presidente da Câmara que todas as demandas poderão ser acolhidas em seu gabinete, e em seguida oficiadas para a Light. Dessa forma, responderemos uma a uma, para que nada fique sem resposta”, garantiu Daniel Mendonça, superintendente de Relações Institucionais da Light.



Na opinião do deputado Rosenverg Reis, o vereador é o fiscal do povo:

“Eles têm que cobrar. E mesmo que a concessionária seja Federal ou Estadual, a Câmara vive na ponta, então eles têm que cobrar. O cidadão cobra aos vereadores, como cobra a mim, deputado Estadual. Esse abismo entre contribuinte e concessionária tem que acabar. A Câmara tem que provocar mesmo e trazer o problema para si, cobrando soluções”, disse o representante duquecaxiense no plenário Estadual.