Publicado 24/06/2021 14:30

Duque de Caxias - Uma parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Club de Regatas Vasco da Gama garantiu a abertura de um novo Centro de Treinamento para todas as equipes de futebol feminino do clube. A iniciativa faz parte de um acordo de cooperação assinado na última terça-feira, 22, na Vila Olímpica Municipal, onde passam a funcionar as instalações. O novo CT faz parte da estratégia de valorização e crescimento do futebol feminino.

Estiveram presentes no ato de abertura do novo CT, recebendo as atletas e comissão técnica do Gigante, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, o presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado, o primeiro vice-presidente geral, Carlos Roberto Osorio, o vice-presidente de Projetos Especiais, Pedro Seixas, o vice-presidente de Marketing, Vitor Roma, o diretor de Futebol Feminino, Raphael Milenas, e representantes do Executivo Municipal.



"Nosso objetivo é investir no esporte e afastar essas jovens de situações de risco para a sua saúde física e mental. Quanto mais a gente investe no esporte mais vemos resultados na saúde e no desenvolvimento dos atletas. A Vila Olímpica está de portas abertas para o Vasco e para todos os caxienses, já que as atividades continuarão acontecendo simultaneamente e de maneira normal”, destacou Washington Reis.



O Acordo de Cooperação assinado pelo presidente do Vasco, Jorge Salgado, e o prefeito de Duque de Caxias prevê a utilização do campo oficial de grama sintética e vestiários da Vila Olímpica para treinamento e competição das equipes de futebol feminino do clube, num prazo de 30 meses. Em contrapartida, o Vasco estampará a logo da Prefeitura de Duque de Caxias nos uniformes de jogo do futebol feminino em todas as competições. A parceria também prevê ações em conjunto para valorização do futebol feminino junto às escolas da rede municipal de ensino e à sociedade em geral.

O novo CT do futebol feminino do Vasco será utilizado pelas 65 atletas das categorias sub-16, sub-18 e Adulto que disporão, além do campo oficial e vestiários, de academia, ginásio e pista de atletismo para suas atividades. O novo CT dodo Vasco será utilizado pelas 65 atletas das categorias sub-16, sub-18 e Adulto que disporão, além do campo oficial e vestiários, de academia, ginásio e pista de atletismo para suas atividades.

“O fortalecimento do futebol feminino é meta estratégica de nossa gestão. O novo CT garantirá melhores condições de treinamento e formação para nossas meninas e com isso, possibilitará melhores resultados nas competições. Estamos orgulhosos da parceria com Duque de Caxias e certos que contribuiremos para reforçar o papel central das mulheres no futebol e na sociedade”, disse Jorge Salgado.



A partir da próxima segunda-feira (28/6) todas as equipes do futebol feminino do Vasco já estarão treinando no novo CT que fica localizado à Rua Garibald, s/nº, no bairro Jardim 25 de agosto, no Centro de Duque de Caxias.