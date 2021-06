Luciano Huck - Reprodução/Instagram

Publicado 21/06/2021 12:36 | Atualizado 21/06/2021 12:42

Rio - A estreia do programa de Luciano Huck aos domingos, que substituirá o "Domingão" de Fausto Silva, também irá impactar no futebol. Segundo o site "UOL", a ideia da emissora é que as partidas de domingo passem a ser exibidas às 18h, após o novo programa dominical, e não mais às 16h.

A avaliação da cúpula tem sido feita com base em dados de audiência, o que a faz acreditar que o horário do início da noite pode atrair mais o público. Caso a mudança seja confirmada, os jogos entrariam no ar após a atração de Huck e seriam sucedidos pelo "Fantástico".

Mesmo com a saída antecipada de Faustão, o futebol não sofrerá mudanças neste ano. Até o fim de 2021, Tiago Leifert comandará as tardes de domingo com o "Super Dança dos Famosos", que antes era um quadro do "Domingão".