Destaque do Vasco no início da temporada, Andrey ganha um nova chance na Série B - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 21:58

Rio - O Vasco tem quatro desfalques confirmados para o confronto com o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além de Romulo e Vanderlei, com diagnóstico positivo para o novo coronavírus, Marcelo Cabo não contará com Léo Matos e Michel.

Com um edema na coxa, o lateral-direito segue em recuperação. Como trabalhou à parte esta semana, é preparado com cautela para voltar contra o Brusque, domingo, às 21h, em São Januário.

Volante é isolado e, assim como o goleiro Vanderlei, está afastado da equipe pelos próximos dias; Léo Matos, recuperando-se, segue fora



Marcelo Cabo não poderá implementar a ideia de repetir a escalação do Vasco. Ao testar positivo para Covid-19, o volante Romulo desfalcará a equipe contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 21h30, em Belo Horizonte. Michel, um possível substituto, também está fora: será preservado.



Outra baixa é Léo Matos. Fora da vitória sobre o CRB com edema na coxa, o jogador fez trabalhos à parte nesta semana e ficou no Rio dando prosseguimento ao tratamento para estar em condições de enfrentar o Brusque, no domingo, às 21h, em São Januário. Dessa forma, Zeca será mantido na posição.



Possível substituto de Romulo, Michel ganhará um descanso na rodada. Avaliado com desgaste, o volante será preservado e abre uma brecha para volta de Andrey ao time titular. Portanto, o Vasco deve entrar em campo com a seguinte formação: Lucão, Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme; Andrey, Bruno Gomes, MT e Marquinhos Gabriel; Morato e Cano.

Em 10º lugar, com sete pontos, o Vasco aliviou a pressão após a vitória por 3 a 0 sobre o CRB, mas ainda busca o equilíbrio na competição. No Z-4, o Cruzeiro tem quatro e ocupa a 17ª posição.