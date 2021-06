Laurene Santos - Reprodução

Rio - Laurene Santos, a repórter da TV Vanguarda, afiliada da Globo, que foi atacada por Jair Bolsonaro durante uma entrevista, nesta segunda-feira, vem sendo alvo de fake news. Após incomodar o presidente da República com suas perguntas sobre o uso de máscara, começaram a circular, pelas redes sociais, fotos onde Laurene também aparece sem usar máscaras de proteção.

As fotos, no entanto, eram de antes da pandemia e a repórter decidiu explicar que vem sendo alvo de notícias falsas em suas contas nas redes sociais. "Atenção: Esta foto está sendo compartilhada nas redes sociais com uma informação falsa. O registro foi feito antes da pandemia, na cidade de Aparecida. Aproveito para reiterar meu respeito às inúmeras manifestações de apoio", escreveu a jovem.

