Jornalista da Globo viraliza ao ser flagrada em posição inusitada; assista!Reprodução

Por iG

Publicado 22/06/2021 11:09

São Paulo - Uma repórter da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, viralizou na segunda-feira após ser pega em uma posição pouco convencional ao vivo. Logo no início do noticiário, a jornalista foi vista fazendo uma espécie de mantra para entrar no ar. No entanto, a transmissão já estava acontecendo sem que ela notasse.

Nas imagens, a comunicadora quase que se agacha e coloca os dedos como se fosse uma meditação. Apesar de durar apenas um segundo, foi o bastante para a repórter cair nas graças do público.

No Instagram, internautas brincaram: "Meu Deus, eu todinha antes de entrar no ar", escreveu a também jornalista Gabriela Ribeiro. "Opa, adoro me alongar antes do ao vivo também", brincou outro profissional da área. "Essa mulher é muito maravilhosa, merece um prêmio", brincou outro fã.

