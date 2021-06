Duque de Caxias ganha central de manipulação de florais - Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 10:59

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense ganhou uma Central de Manipulação de Florais. O equipamento da rede municipal de saúde passa a funcionar na unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) Dois Irmãos e vai contar com o trabalho de profissionais cadastrados no programa de PICS (Práticas Integrativas Complementares do município de Duque de Caxias).



A Central tem como objetivo receber as solicitações enviadas pelos Terapeutas Florais cadastrados no programa de PICS do município, para que os florais sejam entregues gratuitamente aos usuários. Os atendimentos de Terapia Floral já acontecem em várias unidades de saúde da Atenção Primária e Atenção Especializada da rede municipal. Além da Terapia Floral, o programa de Práticas Integrativas também oferece as terapias de Acupuntura, Auriculoterapia, Cromoterapia, Reiki, Reflexologia e Shantala.

Segundo Dra Célia Gouveia, Terapeuta Ocupacional e coordenadora do PICS, as práticas fazem parte de um grupo de terapias que têm como base o saber tradicional das culturas ancestrais e também outras terapias naturais, voltadas especialmente para a promoção de saúde.

“A Central de Manipulação de Florais está sendo criada no sentido de atender os usuários e também funcionários, que fazem o tratamento com florais e que precisam de um suporte no nível emocional, nos quadros de ansiedade, medo, alterações psíquicas, recuperando a harmonia que perderam, principalmente nesse período de pandemia. Os florais ajudam, fortalecendo o indivíduo”, informa a terapeuta.



Em Duque de Caxias, o programa de Práticas Integrativas Complementares, que conta com o apoio dos departamentos de Vigilância em Saúde (DVS) e de Atenção Primária (DPA), teve início em 2018, mesmo ano em que as PICS foram autorizadas pelo SUS.

Perla Cristina Barbosa, de 32 anos, uma das pacientes do programa de PICS na unidade de ESF Dois Irmãos, era só elogios ao trabalho realizado na unidade.

“Eu procurei o programa em busca de tratamento para ansiedade e estou muita satisfeita com os resultados. Em um ano de tratamento consegui deixar de ser refém dos remédios controlados. Faço tratamento com floral, reiki, acupuntura e auriculoterapia e todas têm me ajudado muito no controle da ansiedade”, destaca Perla Cristina.



A coordenadora, Dra Célia Gouveia, ressalta ainda que, mesmo neste período de restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o programa sempre buscou manter o acompanhamento aos pacientes.

“É claro que houve uma retração na procura dos serviços, mas as consultas continuam presencialmente, seguindo as regras de segurança, ou até mesmo por vídeochamada. Os números reforçam a importância do PICS para a população de Duque de Caxias. Ao longo de 2019, contabilizamos cerca de 10 mil atendimentos e, em 2020, mesmo diante das restrições da pandemia, foram mais de 3 mil atendimentos realizados”, ressalta a coordenadora.