Biblioteca em Caxias será iluminada com as cores do arcos-íris | Duque de Caxias | O Dia

A Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola fica na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias - Divulgação

A Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola fica na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de CaxiasDivulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 09:57

Duque de Caxias - A Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, no Centro de Duque de Caxias, vai ser iluminada com as cores do arco-íris na próxima segunda-feira, dia 28 de junho, em alusão ao Dia Internacional do Orgulho LGBT. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações realizadas pelo Departamento Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Direitos Humanos, Individuais, Coletivos e Difusos (DEMPPIRD), órgão que faz parte da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias.



O DEMPPIRD, em parceria com o Centro de Cidadania LGBT Baixada I, também vai distribuir material informativo a partir das 15h.

Sharlene Rosa é diretora do DEMPPIRD (foto de 2019) Divulgação



"É uma data que celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, e as pessoas que trabalham com essa população. Iremos homenagear aqueles que já lutaram por essa população, aqueles que eram LGBTQIA+, mas que se foram, e também vamos homenagear todos os LGBTQIA+ que estão em vida também. É importante deixar esse destaque", comentou a diretora do DEMPPIRD, Sharlene Rosa.



Cronograma:



15:00 - Panfletagem e abordagem

17:00 - Fala das autoridades

17:30 - Lançamento dos balões com nomes de pessoas de representatividade do movimento LGBTQIA+

17:30 - Apresentação do Grupo Multi Arte

17:45 - Iluminação da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola



Local: Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola, Praça do Pacificador, Centro de Duque de Caxias. "É uma data que celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, e as pessoas que trabalham com essa população. Iremos homenagear aqueles que já lutaram por essa população, aqueles que eram LGBTQIA+, mas que se foram, e também vamos homenagear todos os LGBTQIA+ que estão em vida também. É importante deixar esse destaque", comentou a diretora do DEMPPIRD, Sharlene Rosa.Cronograma:15:00 - Panfletagem e abordagem17:00 - Fala das autoridades17:30 - Lançamento dos balões com nomes de pessoas de representatividade do movimento LGBTQIA+17:30 - Apresentação do Grupo Multi Arte17:45 - Iluminação da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura BrizolaLocal: Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola, Praça do Pacificador, Centro de Duque de Caxias.