Rio de Janeiro

'Banca da Grande Rio': aliança com tráfico e milícia no monopólio do fumo

Operação denunciou quarenta pessoas por extorsão, roubo, corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes. Quatro pessoas foram presas em flagrante, entre elas, um policial militar. Foram apreendidos documentos, celulares, R$ 55 mil e grande quantidade de cigarros

Publicado há 57 segundos