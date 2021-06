Rio de Janeiro

Escolha de vacina contra a covid-19 não é permitida e insistência compromete imunização

A Secretaria de Saúde do Rio orienta a população a se imunizar com o que estiver disponível. Especialista condena prática do ‘sommelier de vacina’ e classifica atitude como ‘negar a ciência e a vida’

Publicado há 26 minutos