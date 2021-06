Vacinação de funcionários da Comlurb. - Divulgação

Publicado 24/06/2021 14:56 | Atualizado 24/06/2021 16:00

Rio - A Prefeitura do Rio voltou a vacinar nesta quinta-feira garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). Em uma coletiva durante o retorno da vacinação, o secretário Daniel Soranz confirmou a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde de vacinar 7 mil garis, que ainda não receberam a primeira dose do imunizante, nos próximos três dias. A Comlurb conta, hoje, com 13.945 garis nas ruas.

"A nossa expectativa para os próximos três dias da semana é que a gente possa vacinar 7 mil garis da Comlurb. São profissionais que trabalharam durante toda a pandemia, são profissionais essenciais para a vida da cidade. A gente esperava com muita expectativa esse retorno, e felizmente foi possível inclui-los no calendário, com uma pactuação entre todos os secretários de Saúde do estado", explicou Soranz.

De acordo com o secretário, a vacinação da categoria é importante devido ao serviço realizado pelos garis. "É muito importante, é uma categoria que nunca parou de trabalhar, tem dificuldade na utilização da máscara, manipula muitos produtos e tem uma exposição muito intensa à covid-19. Então, nós estamos sempre preocupados em acelerar esse calendário e felizmente conseguimos", completou.

Os profissionais da limpeza começaram a receber a primeira dose no dia 26 de abril na cidade, mas em 7 de maio a vacinação para o grupo foi interrompida por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).



Sobre a suspensão da vacinação, Soranz explicou que antes que o imunizante chegasse ao grupo, era necessário a aprovação do conselho de secretários de Saúde do estado e do comitê de organização de logística da vacina.

O ministro Ricardo Lewandoswki, do STF, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) que autorizava a prioridade para a categoria, e também para professores e profissionais da segurança.

Quem pode se vacinar

Para se vacinar, todos os garis com 18 anos ou mais devem estar na ativa e apresentar o último contracheque comprovando o vínculo com a Comlurb. A SMS também informou que serão aceitas declarações assinadas pela empresa para fins de comprovação, caso o funcionário não tenha um contracheque em mãos.

Nesta quinta-feira, a capital também está vacinando mulheres do grupo geral com 48 anos, gestantes e puérperas. A faixa etária seguirá até o sábado, com a repescagem de homens e mulheres com 48 anos. A Prefeitura do Rio vem acelerando o processo de vacinação da população e confirma que todas as pessoas com mais de 18 anos serão vacinadas até o fim de agosto, dois meses antes do plano inicial, que seria em outubro desse ano.