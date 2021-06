Prefeitura inaugura Parcão em Madureira no sábado - Divulgação

Por Alberto João

Publicado 24/06/2021 15:33 | Atualizado 24/06/2021 18:39

Rio - Madureira, terra do samba e do comércio, recebe a partir de sábado um espaço especial para os animais. A Prefeitura do Rio, através da secretaria de Defesa e Proteção Animal, inaugura o Parcão, que está localizado em um ponto central, ao longo do Parque Madureira, sob o viaduto de Rocha Miranda.



A área é devidamente independente e cercada. pista em saibro, bebedouro canino e estrutura exclusivamente para o lazer da família, com recreação infantil, bancos e amplo espaço verde, com árvores e jardinagem.

No primeiro dia de funcionamento, o espaço contará com uma programação especial, com prestação de serviços gratuitos. A população poderá vacinar os cães com vacina antirrábica. Serão disponibilizadas duas mil vacinas pelo Centro de Controle de Zoonoses do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária. Os participantes também poderão fazer agendamento para castrações, além de receber orientações jurídicas sobre animais, pela Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB-RJ. A SMPDA fará ainda campanhas educativas sobre guarda responsável.

A indicação para o espaço na região foi feita pela vereadora Vera Lins (Progressista) e permite, além da área de lazer para os animais, a instalação futura de um equipamento de atendimento clínico veterinário.

"É um espaço com brinquedos em mais de 1.800m2 para práticas de livre corridas, exercitando e reduzindo o estresse e ajudando a evitar assim, doenças como a obesidade animal, considerando que grande parte dos animais, hoje convivem conosco em apartamentos", disse a vereadora.

Vice-presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara, Vera Lins revelou ao DIA que houve na cidade um aumento das denúncias de maus tratos por parte de tutores dos animais.